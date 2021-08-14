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14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи ищут очевидцев поджога автомобиля в Могилеве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Следственного комитета.По информации СК, рано утром 3 января этого года поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля в Могилеве. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что автомобиль Suzuki подожгли.Следователь совместно со специалистом УГКСЭ по Могилевской области провели осмотр места происшествия, изъяли многочисленные следы и объекты, по которым назначены экспертные исследования. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего преступление.По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.218 (умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом) УК.Следователи обращаются с просьбой к гражданам, которые стали очевидцами преступления или располагают значимой информацией, сообщить об обстоятельствах произошедшего в УСК по Могилевской области по телефонам: (80222) 23-02-03 или +375293102911.-0-