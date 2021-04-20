Следователи ищут очевидцев смертельного ДТП на МКАД

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по городу Минску устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, сообщили БЕЛТА в СК.
Утром 25 февраля 28-летний водитель Volkswagen Passat ехал по 22-му км внутреннего кольца МКАД и сбил мужчину, находившегося на проезжей части. Пешеход, 41-летний минчанин, от травм скончался на месте. Согласно результатам медицинского исследования, в его крови обнаружен этиловый спирт в концентрации более 3 промилле.
Следователи с участием сотрудников ГАИ и ГКСЭ осмотрели место происшествия, зафиксирована следовая картина, назначены экспертизы, в том числе автотехническая и судебно-медицинская.
Возбуждено дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Следователи просят граждан, которые располагают сведениями о происшествии, а также записями видеорегистраторов, обратиться в УСК по Минску по адресу ул.Первомайская, 7 или по телефонам (8017) 389-55-55 (круглосуточно) и (8033) 333-67-19.
Как отметили в СК, за три месяца этого года столичным управлением возбуждено 24 уголовных дела по частям 2-5 статьи 317 УК.-0-
Фото УСК по городу Минску