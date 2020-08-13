Следователи ищут очевидцев смертельного ДТП в Витебском районе

13 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Следователи ищут очевидцев дорожно-транспортного происшествия в Витебском районе, в результате которого погибли два человека, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по региону Оксана Лазько.

Авария произошла 11 августа в Витебском районе около 19.00 на 258-м км автодороги М3 Минск - Витебск. 29-летний водитель автомобиля BMW 525 не справился с управлением. В результате заноса машина опрокинулась. От полученных телесных повреждений 46-летний и 28-летний пассажиры скончались на месте происшествия, водитель и 32-летний пассажир с различными травмами госпитализированы в больницу.

Фото УСК по Витебской области

В отношении водителя автомобиля возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух человек) УК .

Для установления обстоятельств аварии, следователи обращаются с просьбой к гражданам, которые стали свидетелями ДТП или располагают записями с видеорегистраторов, сообщить об обстоятельствах произошедшего по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +375(33)3998044 (круглосуточно).-0-