Следователи ищут очевидцев смертельного наезда на почтальона в Минском районе

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25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело, возбужденное по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина."По данным следствия, 10 июля около 14.20 44-летний водитель автомобиля Land Rover Range Sport двигался по автодороге Заславль - Кирши - Новое Поле со стороны Заславля. Вблизи поворота на д.Кирши он совершил наезд на велосипедиста, 64-летнюю женщину. Она находилась на работе, развозила почту и ехала в деревню. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте", - рассказали в УСК.Проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, назначен ряд экспертных исследований.Следователи обращаются с просьбой к гражданам, которые располагают какими-либо сведениями о происшествии, в том числе обладают записями видеорегистраторов, обратиться в Минский РОСК по адресу: г.Минск, ул.Скрыганова, 4, или по телефонам: 8 (017) 302-54-68, 8 (029) 140-55-18.-0-