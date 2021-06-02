Следователи ищут очевидцев смертельной аварии в Дятловском районе

2 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Следователи просят откликнуться очевидцев смертельной аварии в Дятловском районе, в которой погибла велосипедистка. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла днем 7 апреля в деревне Драбовичи. Грузовой "Мерседес" под управлением 20-летнего мужчины сбил велосипедистку, которая ехала в попутном направлении. От полученных травм 57-летняя женщина скончалась.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили водителя. Назначен ряд экспертиз. В отношении водителя возбуждено уголовное дело.

Следователи обращаются к возможным свидетелям ДТП, а также тем, кто владеет интересующими сведениями или записью видеорегистратора, с просьбой сообщить об обстоятельствах произошедшего в УСК по Гродненской области по телефонам (80152) 72-40-40 и (8033) 621-15-35.-0-