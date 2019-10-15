Следователи ищут очевидцев смертельной аварии в Орше

15 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Витебской области расследуется уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии в Орше, в котором погиб пешеход, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, 13 августа около 21.45 по ул. 60 лет БССР водители двух легковушек сбили 46-летнего пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Для установления обстоятельств аварии, а также свидетелей и очевидцев ДТП следователи просят граждан, располагающих интересующими сведениями, сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области 8(033) 399-80-44 (круглосуточно).-0-