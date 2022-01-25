Следователи ищут очевидцев столкновения фуры и погрузчика под Скиделем

25 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают очевидцев столкновения фуры и погрузчика под Скиделем. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Авария на трассе М6 произошла утром 5 января. Грузовой "Мерседес" под управлением 58-летнего мужчины столкнулся с двигавшимся попутно погрузчиком "Амкодор". В результате аварии 40-летний водитель трактора получил тяжкие телесные повреждения.

Следователь совместно с экспертами и сотрудниками ГАИ осмотрел место происшествия. Допрошен подозреваемый и свидетели. Назначены необходимые экспертизы.

Следователи также обращаются к водителям и пешеходам, которые стали свидетелями ДТП, а также к тем, кто располагает видеозаписями и информацией о случившемся, сообщить об этом в УСК по Гродненской области по телефонам (80152)72-40-40, (80152)72-41-04 и (8033) 621-15-35.-0-