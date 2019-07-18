Следователи ищут очевидцев столкновения легковушки с лосем в Витебском районе

18 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о ДТП в Витебском районе, в котором пассажир получил серьезные травмы, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, 21 июня 28-летний водитель легкового авто двигался по 105-у километру дороги М8 Граница России (Езерище)-Витебск-Гомель- граница Украины (Новая Гута). Около 23.00 машина стокнулась с лосем, перебегавшим проезжую часть. В результате ДТП 15-летний пассажир автомобиля получил тяжкие телесные повреждения.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения). Водитель в момент аварии был трезв.

Для установления обстоятельств аварии следователи просят граждан, располагающих интересующей информацией, сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области 8 (033) 399-80-44 (круглосуточно).-0-