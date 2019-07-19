Следователи ищут очевидцев того, как один водитель избил другого битой

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные следователи ищут очевидцев конфликта двух водителей в Минске, при котором один избил битой второго мужчину, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, 12 июля около 19.00 между 21-летним водителем Daewoo Matiz и 33-летним водителем Porsche Cayanne во время движения по ул. Орловской произошел конфликт. Водитель Porsche нанес не менее пяти ударов битой по телу и голове через открытое окно водителю Daewoo, причинив ему телесные повреждения.

По данному факту Центральным РОСК Минска возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 УК (особо злостное хулиганство).

Следователями установлено, что подозреваемый в 2016 году лишен права управления транспортным средством, автомобиль Porsche ему не принадлежит.

Граждан, которые располагают сведениями о происшествии, просят обратиться в Центральный РОСК Минска по адресу ул. Орловская, 58/1 или по телефонам (8017) 389-55-55, (8017) 335-08-49 и (8025) 661-77-92.-0-