Следователи ищут потерпевших от действий мошенника из Бреста

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи ищут потерпевших от действий брестского мошенника, который просил купить ему технику и не вернул деньги за нее. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

По данным следствия, 38-летний мужчина в октябре 2019 года попросил свою знакомую приобрести в лизинг и кредит электронные устройства, пообещав самостоятельно оплачивать счета. Женщина оформила договоры, получила технику и передала ее подозреваемому. Он приобретенное продал, а деньги потратил на личные нужды. После этого взятые на себя обязательства не исполнил.

Фото из Telegram-канала СК

Своими действиями мужчина причинил ущерб лизинговым организациям и банку на сумму более Br2 тыс.

Следователи допросили подозреваемого и свидетелей. У правоохранителей есть основания полагать, что фактов мошеннических действий брестчанина может быть больше.

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