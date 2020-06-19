Следователи ищут потерпевших от действий мошенника из Слуцка

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Витебской области расследует уголовное дело о мошенничестве, совершенном в крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, с февраля 2019 года по январь 2020-го неоднократно судимый за совершение мошеннических действий 45-летний житель Слуцка познакомился с двумя женщинами, жительницами Слонима и Новополоцка, которые так же как и он хотели поехать отдыхать в иностранное государство. У одной из потерпевших обвиняемый взял деньги на приобретение билетов на самолет, однако перестал выходить с ней на связь и деньги не вернул. Второй женщине мужчина обещал оказать помощь в продаже автомобиля и мобильного телефона, однако завладел вырученными от продажи имущества деньгами.

Помимо этого обвиняемый брал у женщин деньги в долг на развитие бизнеса, которого у него не было. Каждый раз мужчина придумывал различные предлоги о невозможности вернуть деньги потерпевшим. Когда женщины поняли, что их обманывают, они обратились в правоохранительные органы.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.3 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время сумма ущерба от мошеннических действий обвиняемого составляет более Br13,2 тыс. Однако у следствия имеются основания полагать, что фактов противоправной деятельности обвиняемого может быть больше. Потерпевших от мошеннических действий просят сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +375 (33) 399-80-44 (круглосуточно).-0-