Следователи ищут потерпевших от действий мошенницы из Ошмян

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают потерпевших от мошеннических действий 30-летней жительницы Ошмян, сообщили БЕЛТА в СК.

При расследовании уголовного дела установлено более 10 фактов противоправной деятельности подозреваемой. Есть основания полагать, что их может быть больше. "Просим граждан, пострадавших от действий женщины, сообщить об этом по телефонам оперативно-дежурной службы УСК по Гродненской области 8 (0152) 72-40-40 и 8 (033) 621-15-35 (круглосуточно)", - отметили в ведомстве.

Как сообщалось, с августа 2019 года по декабрь 2020-го жительница Ошмян уговаривала знакомых дать ей денег в долг на развитие бизнеса и приобретение квартиры. Всего женщина получила более $66 тыс. и 18 тыс. евро. Подозреваемая обещала вернуть долг с процентами в ближайшее время, но свои обязательства полностью не исполнила. Квартиру она так и не приобрела, бизнес - тоже, а деньги в итоге потратила на личные нужды.

Дело возбуждено по ч.4 ст.209 УК (мошенничество в особо крупном размере).-0-