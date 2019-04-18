Следователи ищут потерпевших от квартирных воров в Витебске

18 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Следователи Витебского городского отдела Следственного комитета устанавливают потерпевших от противоправных действий жителей Витебска, которые проникали в квартиры и похищали имущество, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Двое жителей Витебска попадали в подъезды многоквартирных домов областного центра. Убедившись, что жильцов нет в квартирах, при помощи отмычек взламывали двери, похищали имущество и скрывались. Но 15 апреля правоохранителям удалось задержать воров в момент, когда те пытались скрыться с места преступления с похищенным. В настоящее время установлено пять эпизодов преступной деятельности. Однако есть основания, что потерпевших может быть гораздо больше.

Следователи обращаются к гражданам, пострадавшим от противоправной деятельности подозреваемых, а также владеющим иной значимой информацией о совершенных преступлениях, сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области: 8(033)399-80-44 (круглосуточно).-0-

Фото УСК по Витебской области