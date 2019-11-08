Следователи ищут потерпевших от мошенника, предлагавшего купить билеты на концерты

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестские следователи устанавливают потерпевших от мошеннических действий, связанных с продажей билетов на концерты популярных исполнителей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию в Telegram-канале Следственного комитета.

Согласно материалам уголовного дела, 21-летний житель Барановичского района с июня по октябрь текущего года размещал в группах в социальных сетях информацию о продаже им билетов на концерты известных исполнителей, таких как Макс Корж, "Ленинград", "Руки вверх" и "Океан Эльзы". Установлено 20 эпизодов противоправных действий. Потерпевшим причинен ущерб на общую сумму свыше Br2 тыс. От действий мошенника пострадали жители Брестской, Гомельской, Могилевской, Минской областей и Минска.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 209 (мошенничество) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее обвиняемый привлекался к уголовной ответственности.

Следователи просят граждан, пострадавших от противоправных действий мужчины, сообщить об этом по телефонам: 8 (0162) 273807, 8 (029) 7204813 либо 102.-0-