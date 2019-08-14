Следователи ищут потерпевших от рук мошенника из Мозыря

14 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мозырский районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о преступлениях против собственности. Фигурантом выступает 38-летний житель Мозыря, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

По данным следствия, в мае этого года обвиняемый с чужого земельного участка похитил строганные доски общей стоимостью Br2,4 тыс. "Он действовал не скрываясь от соседей землевладельца. Мужчина убедил их, что наводит порядок на участке, который якобы приобрел", - отметила официальный представитель.

В том же месяце мужчина предложил жителю Мозыря покрасить его автомобиль в обмен на два ноутбука общей стоимостью Br560. Обвиняемый забрал оргтехнику, однако обещанное не выполнил.

В июне фигурант дела взял у еще одного потерпевшего предоплату за бетонные блоки, которые ему не принадлежали. Мужчина привел потенциального покупателя на чужой участок со строящимся домом, показал там стройматериалы и пообещал после предоплаты лично доставить блоки.

Обманул злоумышленник и жительницу Мозыря, которая разместила в интернете объявление о поиске рабочих для благоустройства могилы родственника. При встрече обвиняемый представился отцом одного из участников детского "Евровидения", с которым он является однофамильцем. Для убедительности продемонстрировал свой паспорт. Мужчина обсудил с заказчицей объем работы и взял предоплату в размере Br115. Затем он периодически сообщал по телефону о закупке материалов и проделанной работе, хотя по факту только очистил могилу от травы.

Мария Кривоногова уточнила, что мужчина был неоднократно судим за мошенничество. Сотрудники Мозырского РОСК устанавливают иных потерпевших от действий обвиняемого. Граждан, которые стали жертвами мошенничества, следователи просят обратиться по телефону 8 (029) 533-40-32.-0-

Фото УСК по Гомельской области