Следователи ищут потерпевших по уголовному делу о мошенничестве более чем на Br3,9 млн

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное следственное управление Следственного комитета устанавливает потерпевших по уголовному делу о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст.209 Уголовного кодекса). Речь идет о сумме, превышающей Br3,9 млн, сообщили БЕЛТА в СК.

Уголовное дело заведено в отношении Светланы Васильевны Сечко. "Она подозревается в том, что под предлогом продажи строящихся квартир, а также получения денежных средств в долг под развитие производства, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, завладела деньгами граждан и юридических лиц в особо крупном размере на сумму более Br3,9 млн", - проинформировали в СК. Подозреваемая заключала договоры от своего имени, а также от имени ООО "Светлана" и ООО "Стройсоюзиндустрия".

Установлено 40 эпизодов противоправной деятельности подозреваемой. "Однако у следствия есть основания полагать, что лиц, пострадавших от ее действий, может быть больше", - отметили в СК. Следователи обращаются с просьбой к гражданам, пострадавшим от противоправных действий Светланы Сечко, сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам: (8017) 389 5326, (8044) 546 6675 либо по телефону 102.-0-