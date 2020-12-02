Следователи ищут свидетелей ДТП в Могилевском районе

Фото МВД

2 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Следователи ищут свидетелей смертельного ДТП в Могилевском районе. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович. По данным следствия, 26 октября текущего года около 21.40 водитель автомобиля Renault Logan с наклейками одной из служб такси, проезжая перекресток в деревне Добросневичи, при выезде со второстепенной дороги столкнулся с двигавшимся по главной дороге автомобилем Nissan Almera Tino. В результате ДТП 50-летний водитель Renault получил телесные повреждения, от которых скончался в больнице. Следователи обращаются с просьбой к очевидцам ДТП и гражданам, обладающим информацией о происшествии, сообщить об этом по телефонам: 8 (0222) 23-05-00 (круглосуточно), 8 (0222) 29-81-84 в рабочее время с 9.00 до 18.00.-0- Фото МВД Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!