Следователи изучили повторные обращения о некачественной воде в Минске

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2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проведены проверки повторных обращений населения о появлении резкого запаха у водопроводной воды в отдельных районах Минска. Об этом в эфире программы "Причины и следствие с Партоном и Гончаровой" на "Радио-Минск" рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, сообщает БЕЛТА. Следователи допрашивают работников предприятий. "По дополнительно изъятым образцам воды назначены комплексные экспертизы по физико-химическим, органолептическим и микробиологическим показателям. Проведение этих экспертиз поручено Минскому городскому центру гигиены и эпидемиологии", - проинформировала Юлия Гончарова. "Также проведены проверки повторных обращений населения о появлении резкого запаха у водопроводной воды в настоящее время. Отобраны пробы для лабораторного исследования. Истребована документация обслуживающих организаций. И сейчас должностные лица и работники проводят следственные действия. Мы пытаемся разобраться в обстоятельствах этой ситуации", - рассказала Юлия Гончарова. Как сообщалось 29 июня, следователи устанавливали обстоятельства попадания некачественной воды в водопровод в Московском и Фрунзенском районах столицы. Местные жители 24 июня начали массово обращаться в коммунальные и экстренные службы с сообщениями об ухудшении качества питьевой воды в квартирах. Управление СК по Минску возбудило уголовное дело по ч.2 ст. 428 (служебная халатность) УК. По предварительной информации, поступление небезвредной по химическому составу воды в водопровод произошло в результате бездействия или некачественного выполнения своих обязанностей должностными лицами обслуживающих организаций. Были отобраны пробы воды в различных районах Минска, назначена комплексная химическая экспертиза изъятых образцов. Ведется следствие. По результатам расследования будет дана окончательная правовая оценка действиям должностных лиц. Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович рассказывал, что, вероятнее всего, причина происшествия кроется в ремонтных работах на водоводе №3. Его протяженность около 23 км, работы выполнялись на участке длиной 100 м. Замглавы Администрации Президента Дмитрий Крутой 26 июня сообщал, что базовой является версия о том, что во время ремонтных работ, когда заменялся участок водопровода, в оставшейся части вода в течение месяца или полутора в условиях жары и под влиянием прочих факторов застоялась. Когда весь водопровод был сварен, эта вода попала в систему. Он уточнил, что это только базовая версия, а окончательные причины будут установлены по результатам официального расследования.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!