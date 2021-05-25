Следователи Минска разыскивают очевидцев ДТП с участием ребенка

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Минску устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием пешехода, сообщили БЕЛТА в СК.

"Вечером 4 мая 73-летний мужчина, управляя автомобилем Opel, двигался по улице Героев 120-й Дивизии в Минске и наехал на 10-летнюю девочку, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеходу причинены телесные повреждения, с которыми ее госпитализировали. В настоящий момент пострадавшая дома и продолжает лечение", - рассказали в СК.

Чтобы выяснить обстоятельства ДТП, назначены экспертные исследования, которые поручены специалистам ГКСЭ.

Возбуждено дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений).

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о происшествии, просят обратиться в следственное управление по адресу г.Минск, ул.Первомайская, 7 или по телефонам 8 (017) 389-55-55 и 8 (033) 333-67-19.-0-