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03 ноября 2021, 13:00

Следователи Минской области предупреждают о популярных способах кибермошенничества

Фото из архива
Фото из архива

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи Минской области отмечают: по-прежнему не теряют своей актуальности киберпреступления, а способы их совершения постоянно модернизируются. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

"Так, в Жодино 58-летнему слесарю 6 октября позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он сообщил потерпевшему, что с его банковских платежных карт кто-то пытается похитить денежные средства. С целью предотвращения хищения мужчине следует сообщить коды подтверждения, которые придут в СМС-сообщениях, что тот и сделал. После этого слесарю пришли СМС-сообщения о списании в общей сложности более Br1500 с его карт-счетов", - рассказали в УСК.

По данному факту Жодинским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации) УК.

Следователи Слуцка устанавливают обстоятельства хищения почти Br4 тыс. у 48-летнего местного жителя. Днем 5 октября мужчине в мессенджере Viber поступил звонок от "сотрудника банка". Тот попросил оказать помощь в выявлении своих неблагонадежных коллег, для чего следовало взять кредит в сумме Br4 тыс. Поставив телефон на громкую связь, мужчина слушал указания злоумышленника, который помогал оформить кредит через приложение банка, а также - установить программу удаленного доступа. Примечательно, что разговор слышали родственники потерпевшего, уговаривали положить трубку и обратиться в правоохранительные органы, но житель Слуцка не послушал.

После получения кредита по указанию злоумышленника он перевел денежные средства на указанный ему счет. Далее потерпевший услышал, что "неблагонадежные сотрудники" задержаны и ему перезвонят. Однако звонки более не поступали. После этого мужчина понял, что его обманули, и обратился за помощью в правоохранительные органы. По данному факту Слуцким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.209 (мошенничество) УК.

21-летняя жительница Борисова 3 октября на популярной торговой интернет-площадке разместила объявление о продаже ванночки для ног по цене Br25. Практически сразу ей пришло сообщение в мессенджере от девушки, которая захотела купить товар. Злоумышленница уточнила анкетные данные борисовчанки и прислала ссылку на интернет-сайт, где, по ее словам, следовало заполнить бланк, указать реквизиты банковской платежной карты и коды подтверждения. В наименовании интернет-страницы фигурировал известный сервис доставки. В действительности же это был поддельный сайт, созданный для того, чтобы выманить данные пользователя. Женщина перешла по ссылке и ввела запрашиваемую информацию. После этого с ее карт-счета было похищено более Br1400.

По данному факту Борисовским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации) УК.

По уголовным делам допрошены потерпевшие, осмотрены их мобильные телефоны, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступлений.

Следователи в очередной раз обращают внимание: не сообщайте никому реквизиты своих банковских платежных карточек и не устанавливайте по просьбе иных лиц подозрительные приложения на свой мобильный телефон. Не оформляйте кредиты по просьбе неизвестных лиц, в том числе тех, кто представляется сотрудниками банковских учреждений либо правоохранительных органов. В случае подозрительных финансовых операций самостоятельно обратитесь в отделение банка.-0-

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Теги
киберпреступность Минская область мошенничество Следственный комитет
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