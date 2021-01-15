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15 января 2021, 16:11

Следователи Могилевской области устанавливают обстоятельства четырех убийств

Фото из архива
Фото из архива

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи подразделений УСК по Могилевской области устанавливают обстоятельства четырех убийств, совершенных с начала года в Кировске, Кировском районе, Климовичском районе и 30 декабря прошлого года в Бобруйске. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

По данным следствия, 5 января в милицию поступило сообщение о смерти 58-летнего жителя деревни Неговля Кировского района. Мужчина скончался в результате полученных множественных телесных повреждений. Его 56-летний брат пояснил, что возможно потерпевший сам причинил себе травмы при колке дров. В ходе проведения первоначальных следственных действий установлено, что в момент происшествия в доме находился еще один мужчина, который рассказал, что между братьями возникла ссора. В результате конфликта один из них нанес обухом топора множественные удары второму, от которых последний скончался. Момент совершения преступления мужчина снял на камеру мобильного телефона. Данное видео изъято и приобщено к материалам уголовного дела.

В Климовичском районе 4 января в милицию поступило сообщение об обнаружении на улице тела 49-летней жительницы деревни Высокое без признаков жизни. Установлено, что женщина проживала со старшей сестрой и ее сожителем. В этот день между погибшей и 63-летним мужчиной произошел конфликт, в результате которого последний задушил женщину.

В Кировске 8 января 60-летний местный житель в ходе ссоры после распития спиртных напитков нанес множественные удары по различным частям тела 69-летнему мужчине, с которым они проживали в одной квартире. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

В Бобруйске 10 января в одном из гаражей было обнаружено тело 54-летнего мужчины, который считался несколько дней пропавшим без вести. В ходе следствия установлено, что 30 декабря бобруйчанин распивал спиртные напитки в гараже у своего 42-летнего знакомого. В ходе распития между ними возникла ссора, в результате которой последний избил потерпевшего, после чего покинул гараж. В ходе допроса подозреваемый пояснил, что через несколько дней он вернулся на место происшествия и обнаружил, что от полученных телесных повреждений его знакомый скончался. Подозреваемый перетянул погибшего за машину и укрыл целлофановым пакетом. Тело мужчины 10 января обнаружил брат подозреваемого, о чем сообщил в милицию.

По всем происшествиям следователями возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.139 (убийство) Уголовного кодекса. Продолжается проведение следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, назначены экспертные исследования.-0-

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