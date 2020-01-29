Следователи назначили экспертизу найденных останков в Глубокском районе

Фото vg-gazeta.by
29 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Следователями назначена медико-криминалистическая экспертиза для установления принадлежности и давности захоронения, которую нашли в Глубокском районе. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
Недавно возле деревни Мамаи во время земляных работ сотрудники ЖКХ наткнулись на останки человека. Зачерпнув землю, экскаваторщик увидел металлический предмет. Им оказался заржавевший футляр от немецкого противогаза. Рядом в раскопе были кости. Возможно, немецкого солдата.
Следственно-оперативная группа осмотрела место, обнаруженные останки изъяты.-0-
Фото vg-gazeta.by