Следователи предъявили обвинение трем жителям Бобруйска, похитившим два кроссовера

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи Минской области предъявили обвинение группе автоворов. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

По данным следствия, в ночь на 19 декабря прошлого года неизвестные в поселке Юбилейный Минского района похитили два дорогостоящих автомобиля - Kia Sportage и Hyundai Santa Fe 2020 года выпуска с находящимся там имуществом. Общая стоимость похищенного превысила Br160 тыс.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что к совершению преступления причастны трое жителей Бобруйска 32, 37 и 44 лет. По предварительной информации, накануне совершения преступления мужчины встретились в Бобруйске и на автомобиле направились в сторону Минска, чтобы угнать два корейских кроссовера. Они распределили роли - один злоумышленник должен был отвезти товарищей, другие - перегнать похищенные машины.

"Фигуранты минимизировали риск быть задержанными - оставили дома мобильные телефоны, отправились на дело глубокой ночью и в другую область, при себе имели специальное оборудование, предназначенное для открытия автомобилей корейского производства и запуска двигателей, - рассказали в УСК. - В поселке Юбилейный двое злоумышленников запустили двигатели и на похищенном автотранспорте направились в сторону Бобруйска, а третий фигурант последовал за ними. По дороге они сняли с машин регистрационные знаки, поставив взамен иностранные, после чего в дачном кооперативе в Бобруйском районе у знакомого оставили похищенное. При перегоне одного из похищенных автомобилей 8 января был задержан 37-летний злоумышленник, вскоре задержали и его подельников. Вторая машина была обнаружена и изъята в ходе обыска, проведенного следователем в деревне Рогали Бобруйского района".

Следователи следственного управления УСК по Минской области предъявили мужчинам обвинение по ч.4 ст.205 (кража, совершенная группой лиц, в особо крупном размере) УК. С санкции прокурора к обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что старший из них ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение имущественных преступлений (кража, разбой, вымогательство), еще двое фигурантов ранее судимы не были.

Следователями допрошены обвиняемые, проведены проверки показаний на месте, очные ставки, следственный эксперимент, осмотры изъятого имущества. Совместно с сотрудниками 11-го (по Могилевской области) управления ГУБОПиК МВД и УВД Миноблисполкома проведены обыски. Расследование продолжается.-0-