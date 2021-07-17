Следователи проводят проверку по двум случаям производственного травматизма

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сразу два случая производственного травматизма произошли в Минской области за сутки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Следственного комитета.

Днем 13 июля в реанимационное отделение Борисовской ЦРБ с травмами была доставлена 21-летняя борисовчанка. Утром девушка пришла на один из местных заводов трудоустраиваться. Начальник производства и мастер участка провели ее в цех. Намотчица станка, показывая работу оборудования, отвернулась сделать запись в журнале. Повернувшись, она увидела девушку уже лежащей на полу, при этом часть волос была намотана на станок. В настоящее время пострадавшая в тяжелом состоянии.

В этот же день из больницы Любани поступило сообщение: с травмами обеих стоп доставлен 48-летний слесарь-электрик одного из предприятий. Утром мужчина производил путеремонтные работы на железнодорожном пути возле деревни Переток Любанского района, когда на него наехала ремонтная машина. Из-за шума используемого им электрооборудования пострадавший не услышал звук приближавшегося транспорта. Машинист ремонтной машины оказал неотложную помощь слесарю, перевязал конечности и был с пострадавшим вплоть до приезда врачей.

Территориальные отделы Следственного комитета проводят проверки. Назначены судебно-медицинские экспертизы, опрашиваются очевидцы произошедшего, изымается необходимая документация. Выясняются причины и условия, способствовавшие производственному травматизму.-0-