Следователи проводят проверку по факту гибели 7-летнего мальчика в Жлобинском районе

20 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобинском районе погиб 7-летний мальчик, по данному факту РОСК проводит проверку. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Вечером 19 октября жительница деревни Малевичи сообщила в милицию об исчезновении семилетнего сына. Правоохранители незамедлительно приступили к поискам и обнаружили тело ребенка без признаков жизни на территории трансформаторной подстанции.

На место ЧП прибыла следственно-оперативная группа. "Установлено, что днем после возвращения из школы ребенок отправился на улицу играть со сверстником. Мальчики пришли к подстанции и пролезли под ограждением на ее территорию. Один из школьников поднялся на комплексное распределительное устройство наружной установки и схватился рукой за высоковольтный провод, после чего сразу же упал", - рассказали в СК.

На теле ребенка обнаружены повреждения, характерные для поражения электрическим током. Для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-

В Жлобинском районе ребенок умер от удара током Предположительно, он забрался на комплектное распределительное устройство, приблизился к проводам воздушной линии электропередачи и был смертельно поражен электрическим током.