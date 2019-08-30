Следователи проводят проверку по факту гибели трех человек на пожаре в Гомеле

30 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следователи проводят проверку по факту гибели трех человек при пожаре квартиры в многоэтажном доме в Гомеле, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Следственного комитета.

Сегодня в 2.22 спасателям поступила информация о пожаре в одной из квартир на восьмом этаже девятиэтажного дома по улице Народного Ополчения. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС ликвидировали пожар. При тушении в квартире были обнаружены тела двух женщин без признаков жизни, а также хозяин жилья, которого госпитализировали. Под окнами квартиры найдено тело еще одного мужчины без признаков жизни. Состояние госпитализированного мужчины оценивается как тяжелое. Личности погибших устанавливаются.

Три человека погибли при пожаре в Гомеле Прибывшие подразделения МЧС обнаружили троих погибших - двух женщин и мужчину. Хозяина квартиры - мужчину 1964 года рождения доставили в реанимацию.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Известно, что ранее хозяин жилища неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил пользования жилыми помещениями из-за антисанитарного состояния квартиры.

Следователи проводят проверку для установления точной причины возгорания и смерти погибших. Сотрудники СК с участием специалистов ГКСЭ продолжают работу на месте происшествия.-0-