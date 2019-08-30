Следователи проводят проверку по факту гибели трех человек на пожаре в Гомеле

30 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следователи проводят проверку по факту гибели трех человек при пожаре квартиры в многоэтажном доме в Гомеле, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Следственного комитета.
Сегодня в 2.22 спасателям поступила информация о пожаре в одной из квартир на восьмом этаже девятиэтажного дома по улице Народного Ополчения. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС ликвидировали пожар. При тушении в квартире были обнаружены тела двух женщин без признаков жизни, а также хозяин жилья, которого госпитализировали. Под окнами квартиры найдено тело еще одного мужчины без признаков жизни. Состояние госпитализированного мужчины оценивается как тяжелое. Личности погибших устанавливаются.
По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Известно, что ранее хозяин жилища неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил пользования жилыми помещениями из-за антисанитарного состояния квартиры.
Следователи проводят проверку для установления точной причины возгорания и смерти погибших. Сотрудники СК с участием специалистов ГКСЭ продолжают работу на месте происшествия.-0-