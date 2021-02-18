18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи проводят проверку по факту пожара с двумя погибшими в Ошмянском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"Ночью 18 февраля поступило сообщение о возгорании дома в деревне Каменный Лог Ошмянского района. При ликвидации пожара обнаружены тела двух человек. По предварительной информации, погибшими являются проживающие в доме 37-летняя женщина и 44-летний мужчина - сестра и брат. Соседи погибших рассказали, что они злоупотребляли спиртными напитками и курили в доме", - рассказали в СК.

Прибывшей на место следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия с привлечением специалистов УГКСЭ по Гродненской области. Для установления точной причины возгорания, личности погибших и причины их смерти назначены судебно-медицинские, генетические и пожарно-техническая экспертизы.-0-