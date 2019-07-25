25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи проводят проверку по факту схода цистерн с рельсов в Витебском районе, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, в 18.14 произошла сработка тормозов грузового поезда, следовавшего со станции Витебск до станции Минск через Оршу. В состав поезда входило 68 вагонов и цистерн. С рельсов сошли 15 цистерн, в одной произошла утечка газа, которую ликвидировали сотрудники МЧС.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, зафиксированы повреждения цистерн и железнодорожного полотна. Пострадавших нет.

Следователи изымают техническую документацию, а также документацию по проведенному обслуживанию на этом участке железной дороги. Проверку проводит следственное управление УСК по Витебской области. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось, 24 июля в 18.43 в МЧС поступило сообщение о сходе с рельсов 15 цистерн грузового поезда (всего 68 цистерн в составе, в том числе 39 цистерн с газом, 1 вагон с древесиной, 28 порожних полувагонов) на участке Витебск-Орша вблизи деревни Замосточье.-0-