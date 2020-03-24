Следователи проводят проверку по факту смерти 15-летней жительницы Гомельского района

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти 15-летней жительницы Гомельского района, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

"Девочка скончалась внезапно утром 16 марта, когда была дома вместе с семьей. Несовершеннолетняя не страдала хроническими заболеваниями и не жаловалась на состояние здоровья", - отметила Мария Кривоногова.

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-