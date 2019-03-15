Следователи проводят проверку по факту смерти 2-летнего мальчика в гомельской больнице

15 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский городской отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти двухлетнего мальчика, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УСК по Гомельской области.
Известно, что малыш умер в больнице в феврале.
Для установления причины смерти ребенка назначена соответствующая судебно-медицинская экспертиза, на проведение которой требуется определенное время.-0-
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