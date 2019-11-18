Следователи проводят проверку по факту смерти отдыхавших в Египте супругов

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление СК по Минску проводит проверку по факту смерти двух отдыхавших в Египте супругов, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Супруги отдыхали в Шарм-эль-Шейхе. Вечером 23 октября 56-летний мужчина почувствовал недомогание. Его поместили в госпиталь, где на следующий день он скончался. С заявлением о проведении проверки по факту смерти 28 октября его сестра обратилась в правоохранительные органы.

"Согласно данным, находящимся в материалах проверки, 25 октября по возвращении в Беларусь 54-летняя супруга в связи с ухудшением состояния здоровья была госпитализирована, где 13 ноября скончалась. На момент начала проверки по факту смерти ее мужа женщина уже находилась в бессознательном состоянии, опросить ее не представлялось возможным", - проинформировали в СК.

Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего. Для установления точной причины смерти назначены комплексные судебно-медицинские экспертизы, производство которых поручено специалистам ГКСЭ.

"Незамедлительно было направлено уведомление о произошедшем в компетентные госорганы. По результатам проверки будет дана правовая оценка произошедшему", - отметили в СК.

Следователи обращаются с просьбой к гражданам, располагающим какой-либо информацией об указанном инциденте, сообщить об этом в оперативно-дежурную службу УСК по городу Минску по телефону: 8017 389 5555.-0-