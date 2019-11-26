Следователи проводят проверку по факту смерти женщины в отделении милиции в Минске

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в отделении милиции умерла 56-летняя женщина. По данному факту Первомайским (города Минска) РОСК проводится проверка, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

"На месте происшествия побывала следственно-оперативная группа. Изъята необходимая документация. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза", - сказала Екатерина Гарлинская.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.-0-