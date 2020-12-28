28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи проводят проверку по факту утопления двух рыбаков в Горецком районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, утром 27 декабря в экстренные службы поступило сообщение мужчины о том, что "на берегу озера вблизи деревни Полящицы Горецкого района обнаружен автомобиль, а на поверхности озера имеется полынья, в которой находятся рыболовные принадлежности. При этом никого рядом не было", - рассказали в СК.

В ходе проведения поисково-спасательных мероприятий из воды извлечены тела двух мужчин 37 и 52 лет. Установлено, что погибшие приехали из Орши днем ранее для рыбалки на озере.

Предположительно, при бурении лунок для ловли рыбы мужчины провалились под лед. Поверхность озера не была полностью покрыта льдом, а в месте, где мужчины рыбачили, толщина льда не превышала 5 см.

По данному факту следователи проводят проверку. Назначены судебно-медицинские экспертизы.-0-