Следователи Пуховичского района устанавливают обстоятельства гибели ребенка

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи Пуховичского района устанавливают обстоятельства гибели ребенка. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

"10 января около 19.40 в милицию обратилась жительница поселка Дружный Пуховичского района, которая сообщила о пропаже своего 10-летнего сына. В ходе проверки установлено, что днем того же дня ребенок ушел кататься с горки в лесу в соседнем поселке Свислочь с 14-летней девочкой. Она вернулась домой, а мальчик - нет. Родители забили тревогу, отец начал поиски", - рассказала Юлия Гончарова.

На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа, сотрудники милиции и РОЧС. В ходе поисковых мероприятий в тот же вечер спасателями в неэксплуатируемом очистном колодце наверху горки после откачки воды было обнаружено тело ребенка. Там же была его шапочка, а рядом с колодцем находились куртка и пластиковая ледянка.

По факту гибели ребенка Пуховичский РОСК проводит проверку. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Следователи обращают внимание родителей: обучите детей правилам безопасности при катании на санках и тюбингах, контролируйте места детских игр зимой и не выпускайте малышей из поля зрения.-0-