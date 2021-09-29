Следователи работают на месте пожара на "Нафтане"

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи работают на месте пожара на территории ОАО "Нафтан". Устанавливается сумма ущерба. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"Вечером 28 сентября поступило сообщение о пожаре на территории предприятия в Новополоцке. Силами МЧС пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. После завершения работы спасателей и обеспечения мер безопасности к работе на месте приступила следственно-оперативная группа. С использованием возможностей передвижной криминалистической лаборатории проводится осмотр места происшествия. Опрошены очевидцы произошедшего, изымается необходимая документация", - рассказали в СК.

УСК по Витебской области проводится доследственная проверка, в рамках которой будут выяснены все обстоятельства.

Устанавливаются возможные причины пожара и сумма причиненного предприятию ущерба. Готовятся материалы для назначения сложных экспертных исследований.

Работу следственной группы на месте происшествия координирует начальник областного управления СК Александр Гуцко.-0-

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