12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи работают на месте происшествия в одном из цехов Могилевской ТЭЦ. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.
По данным следствия, днем 12 ноября поступило сообщение о травмировании работника теплоэлектроцентрали в результате выброса пароводяной смеси в котлотурбинном цеху Могилевской ТЭЦ-2 филиала РУП "Могилевэнерго". Прибывшими медиками проведены реанимационные мероприятия, однако спасти 53-летнего мужчину не удалось - он скончался.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи выполняют первоначальные проверочные и следственные действия. Опрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, изымается документация.
По данному факту Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка.-0-