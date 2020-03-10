Следователи работают на месте взрыва на сельхозпредприятии Жлобинского района

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жлобинском районе следователи работают на месте взрыва на сельхозпредприятии, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Двое работников сельхозпредприятия решили сделать кувалду из найденного ранее металлического предмета. Сегодня днем в помещении одного из цехов при сварке предмета случился взрыв. В результате 51-летний сварщик получил телесные повреждения, от которых скончался на месте. По предварительной информации, найденный предмет - фрагмент боеприпаса.

Следственно-оперативная группа продолжает работу на месте происшествия. Для оказания практической помощи на место прибыла передвижная криминалистическая лаборатория и сотрудники УСК по Гомельской области. Опрашиваются работники и администрация сельхозпредприятия.-0-