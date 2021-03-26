Следователи разыскивают свидетелей ДТП на ул.Ванеева в Минске

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по г.Минску расследует уголовное дело, возбужденное по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"По данным следствия, 28 декабря 2020 года около 19.00 58-летний мужчина, управляя автомобилем Mitsubishi Pajero, двигался по ул.Ванеева. Проезжая вблизи дома №12, он совершил наезд на 73-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеходу причинены телесные повреждения, которые относятся к категории тяжких", - уточнили в СК.

Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые для установления произошедшего экспертизы, в том числе автотехническая и судебно-медицинская. Допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Следователи призывают граждан, которые располагают какими-либо сведениями о вышеуказанном происшествии, обратиться в УСК по г.Минску по адресу: г.Минск, ул.Первомайская, 7, или по телефонам: 8 (0 17) 389-55-55 (круглосуточно) и 8 (0 33) 333-67-19.

"Переходить проезжую часть необходимо в установленных местах, если это регулируемый переход - то только на разрешающий сигнал светофора. Готовясь перейти дорогу, остановитесь и осмотрите проезжую часть со всех сторон, в темное время суток на одежде должен присутствовать фликер. Не нужно выходить на проезжую часть из-за транспортного средства или других препятствий, ограничивающих обзорность водителю. Кроме того, запрещается управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Соблюдайте правила дорожного движения, берегите себя и своих близких и будьте взаимовежливы на дороге", - добавили в СК.-0-