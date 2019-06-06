Следователи разыскивают свидетелей и очевидцев ДТП в Минске

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Минску разыскивает свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в столице утром 16 мая. Такая информация размещена на Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

"16 мая около 10.25 часов водитель автомобиля Nissan Almera, двигаясь в Минске по ул. Калиновского со стороны Логойского тракта в направлении ул. Кнорина, вблизи дома №1 по ул. Калиновского, совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть вне пешеходного перехода слева направо относительно движения автомобиля", - сказано в сообщении.

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о ДТП, следователи просят обращаться в Следственное управление УСК по Минску по адресу: ул. Первомайская, 7 или звонить по телефону (017) 389-55-55.-0-