Следователи разыскивают участника беспорядков, скрывающегося от уголовного преследования

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ленинский (Минска) районный отдел Следственного комитета разыскивает 26-летнего участника беспорядков, скрывшегося от органа уголовного преследования. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, 10 августа 2020 года парень активно участвовал в массовых беспорядках в столице. Вечером в этот день сотрудники ГАИ перекрывали движение вблизи здания №18 по ул.Аранской. Подозреваемый подошел к спецтранспорту и умышленно много раз ударил ногами по багажнику, капоту и крыше двух служебных автомобилей.

Своими противоправными действиями молодой человек причинил имущественный ущерб на общую сумму более Br7 тыс. Узнав о возбуждении уголовного дела, он скрылся от органа предварительного следствия. Молодой человек причастен к совершению преступления, предусмотренного ч.2 ст.339 (злостное хулиганство) и ч.2 ст.218 (умышленное повреждение имущества, повлекшее причинение ущерба в крупном размере) УК. Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за совершение хулиганства: зимой прошлого года он разрисовал краской два памятника в Минске.

Следователи обращаются к гражданам, располагающим информацией о местонахождении мужчины, с просьбой сообщить об этом по телефонам 8 (017) 389-55-55 и 8 (044) 500-31-11 и 8(017) 369-06-04.-0-

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