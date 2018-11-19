Следователи устанавливают личность сбитого поездом мужчины в Борисове

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают личность мужчины, который 8 ноября попал под грузовой поезд в Борисове. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Несчастный случай произошел около 13.20 на остановке Печинский. Здесь грузовым поездом Молодечно-Орша был смертельно травмирован мужчина. Доследственную проверку проводит Борисовский районный отдел СК, устанавливается личность погибшего. На вид ему 60-65 лет, рост 165 см, среднего телосложения, волосы русые с сединой, короткие. Лицо овальное, брови прямые густые с сединой, глаза светлые, губы тонкие, подбородок прямой.

В Следственном комитете назвали особые приметы погибшего. В области коленных суставов есть рубцы, которые свидетельствуют о ранее проведенном хирургическом вмешательстве. На животе слева есть родимое пятно около 8 см, зубы отсутствуют.

Мужчина был одет в синюю хлопчатобумажную куртку на молнии и спортивную куртку - зеленую с сине-белыми вставками. На нем были также полушерстяной серый свитер с черным орнаментом, клетчатая сорочка и синяя с красной и черными надписями футболка, синие джинсы. При себе он имел носовой платок в клетку, зажигалку сиреневого цвета, складной нож с полимерной ручкой синего цвета и надписью "Горький".

Следствие обращается с просьбой к гражданам, узнавшим мужчину по фотоизображению, описанию либо по вещам, сообщить об этом по телефонам: 8 (0177) 73-83-65, 8 (029) 349-07-65, или обратиться в Борисовский РОСК (Борисов, ул. Рабочий Химик, 13).-0-

УСК по Минской области