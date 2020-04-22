Следователи устанавливают личности погибших в ДТП в Ветковском районе

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Устанавливаются личности погибших в ДТП в Ветковском районе, где автомобиль сгорел в результате аварии, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
В ночь с 20 на 21 апреля на 45-м км автодороги Р30 Гомель - Ветка - Чечерск - Ямное водитель Volkswagen Passat не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево, отчего автомобиль загорелся. Водитель и пассажир на переднем сидении скончались на месте происшествия.
Для идентификации останков запланировано судебно-медицинское исследование.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 УК. По одной из версий, за рулем мог находиться владелец авто - 58-летний житель города Ветки.
Граждан, которые могли стать очевидцами ДТП или располагают сведениями о погибших, просят сообщить об этом по телефонам (80232) 69-30-50, 69-30-54, 69-30-49.-0-