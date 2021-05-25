Следователи устанавливают обстоятельства ДТП на проспекте Независимости в Минске

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства утреннего ДТП на проспекте Независимости в Минске, сообщили БЕЛТА в СК Беларуси.

По предварительной информации, сегодня около 05.40 23-летняя водитель автомобиля Ford ехала на высокой скорости по проспекту Независимости в Минске, не справилась с управлением и совершила наезд на бордюрный камень. "После чего автомобиль переместился на встречную полосу движения. На момент происшествия в автомобиле находились пять человек, три девушки и двое парней. Все доставлены в учреждение здравоохранения Минска. По предварительным данным, водитель автомобиля Ford находилась в состоянии алкогольного опьянения", - уточнили в СК.

Следователи во взаимодействии с сотрудниками ГАИ и ГКСЭ проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев. Все обстоятельства выясняются.

В СК просят граждан, которые располагают какими-либо сведениями о происшествии, обратиться по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.-0-