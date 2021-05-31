Следователи устанавливают обстоятельства ДТП на путепроводе в Минске

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управлением Следственного комитета по городу Минску устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на путепроводе в столице, сообщили БЕЛТА в СК.

По данным следствия, 25 мая около 5.40 23-летняя водитель автомобиля Ford двигалась по проспекту Независимости в Минске. Указанное транспортное средство привлекло внимание проезжавших рядом сотрудников ГАИ - на ходу у автомобиля открывались двери. Водитель, не подчинившись законным требованиям сотрудников милиции об остановке транспортного средства, увеличила скорость движения, вследствие чего утратила контроль за складывающейся дорожной обстановкой, выехала на полосу встречного движения и совершила наезд на бордюрный камень. После чего автомобиль опрокинулся на левую сторону.

"В момент происшествия в салоне транспортного средства находились пять человек, три девушки и двое парней. В результате ДТП водитель и три пассажира Ford, 21-летние молодые люди и 20-летняя девушка, получили телесные повреждения, с которыми они госпитализированы в учреждения здравоохранения Минска. Еще одна пассажирка, 22-летняя жительница Барановичей, самовольно покинула больницу после оказания медицинской помощи", - рассказали в СК.

По результатам проведенного исследования, концентрация алкоголя в крови водителя Ford составила 1,82 промилле. "Следует отметить, что в июне 2018 года девушка привлекалась к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, за что была лишена водительского удостоверения на три года", - уточнили в ведомстве.

Следователем с участием эксперта ГКСЭ и сотрудников ГАИ проведен осмотр места происшествия, назначены автотехнические и судебно-медицинские экспертизы.

В отношении водителя автомобиля Ford возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений) УК.

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о вышеуказанном происшествии, следователи просят обратиться в УСК по Минску по адресу: Минск, ул. Первомайская, 7 или по телефонам: 8 (017) 389-55-55 и 8 (033) 333-67-19.-0-