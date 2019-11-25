Следователи устанавливают обстоятельства ДТП с шестью пострадавшими в Речицком районе

25 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственно-оперативная группа работает на месте ДТП в Речицком районе: проводит осмотр места происшествия, опрашивает очевидцев. Такая информация размещена в Тelegram-канале СК Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла сегодня около 8 часов утра на автодороге Октябрьский - Паричи - Речица. Пассажирский автобус и грузовик столкнулись вблизи поворота на деревню Солтаново. Оба транспортных средства съехали в кювет и опрокинулись.

"В Речицкую райбольницу были доставлены шесть человек: три пассажира и два водителя автобуса, а также водитель грузового автомобиля. Двое из доставленных в больницу пассажиров уже отпущены", - рассказали в СК.

Следственный комитет просит очевидцев, обладающих записями видеорегистратора с места ДТП, связаться с сотрудниками СК по телефону: (8029) 681-46-94.-0-