Следователи устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб житель Речицы

8 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства ДТП в Речицком районе, в котором погиб 22-летний молодой человек, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал СК.

ДТП произошло сегодня примерно в 12.55. 22-летний житель Речицы ехал на Rover по автодороге Октябрьский - Паричи - Речица. "При обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком МАЗ. В результате ДТП водитель Rover скончался на месте происшествия", - уточняется в сообщении СК.

Следственно-оперативная группа продолжает работу на месте ДТП.

Следователи обращаются к очевидцами ДТП и гражданам, обладающим записями видеорегистратора, с просьбой позвонить по телефонам: 8 (029) 681-46-94, 8 (02340) 5-49-08.-0-