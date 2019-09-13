Следователи устанавливают обстоятельства ДТП в Минске

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По предварительным данным, 12 сентября около 20 часов 20 минут 19-летний молодой человек, управляя автомобилем Peugeot, выезжал со второстепенной дороги и не уступил водителю Mercedes, двигавшемуся по главной дороге по улице Корженевского в Минске, сообщает в Тelegram-канале Следственный комитет Беларуси.

В результате произошло столкновение, после которого автомобиль Peugeot выехал на тротуар. Водитель Peugeot госпитализирован, водитель Mercedes не пострадал. 19-летний водитель получил водительское удостоверение 9 месяцев назад.

Следователями во взаимодействии с сотрудниками ГАИ и ГКСЭ сейчас проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Следственный комитет обращается к гражданам, которые располагают какими-то сведениями о происшествии, с просьбой позвонить в УСК по г.Минску по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.-0-