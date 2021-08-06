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06 августа 2021, 18:05

Следователи устанавливают обстоятельства ДТП в Оршанском районе с 6 пострадавшими

Фото из архива
Фото из архива

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанским межрайонным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали шесть человек. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

"По данным следствия, ночью 6 августа 35-летний мужчина, управляя автомобилем Iveco Turbo Daily с прицепом, двигался по 155-му км автодороги М8 Витебск - Гомель - граница Украины. Около 1.00 вблизи деревни Хлусово Оршанского района водитель совершил наезд на трактор с прицепом, стоящий в правой полосе с техническими неисправностями. В результате ДТП водитель и пять пассажиров автомобиля Iveco в возрасте от 14 до 18 лет получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в учреждение здравоохранения", - рассказали в УСК.

Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, зафиксирована следовая картина. Назначен ряд экспертных исследований, производство которых поручено УГКСЭ по Витебской области.

По данному факту Оршанским МОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК.

Если вы стали свидетелями данного происшествия, следователи просят сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области: 8 (033) 399-80-44 (круглосуточно).-0-

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