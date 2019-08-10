Следователи устанавливают обстоятельства ДТП в Полоцке

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По предварительной информации, 9 августа около 17.30 часов 16-летний юноша, двигаясь на велосипеде по ул. Ленинградской в Полоцке, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Opel", сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения и был госпитализирован.
Водитель легкового автомобиля с места происшествия скрылся. Однако вскоре его личность была установлена, так как на месте ДТП после столкновения остался регистрационный знак автомобиля. В настоящее время он задержан сотрудниками милиции.
Следователями при взаимодействии с сотрудниками ГАИ и ГКСЭ проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.-0-
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