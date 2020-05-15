Следователи устанавливают обстоятельства ДТП в Пуховичском районе с тремя погибшими

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Минской области устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого погибли три человека и еще двое пострадали. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

По данным следствия, около 19.40 14 мая двадцатилетний гомельчанин на автомобиле Rover ехал по трассе М5 Минск - Гомель. На 43-м км вблизи деревни Энергия Пуховичского района выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Citroen под управлением 33-летнего мужчины.

В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя, а также 26-летний пассажир Citroen от полученных травм погибли на месте. Еще двое пассажиров (по одному из каждой машины) доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех человек) Уголовного кодекса. Для установления обстоятельств произошедшего назначены необходимые экспертизы.

Граждан, которые располагают значимой информацией, видеозаписями происшествия, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (017) 219-09-07, 8(017) 219-09-05.-0-